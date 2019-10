Traffico Roma del 11-10-2019 ore 19:30

IN ZONA VATICANO, CHIUSA PER LAVORI URGENTI VIA SAN PIO X, FRA LUNGOTEVERE

IN SASSIA E BORGO SANTO SPIRITO: IL TRAFFICO PROVENIENTE DA PONTE VITTORIO

VIENE INDIRIZZATO VERSO LUNGOTEVERE IN SASSIA, CON RIPERCUSSIONI IN

PARTICOLARE SU PIAZZA ADRIANA E SUL LUNGOTEVERE PRATI.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E

L’USCITA DI VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE EST TRAFFICO RALLENTATO FRA LA VIA NOMENTANA E LA RAMPA

D’INGRESSO PER LA A24.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CODE IN USCITA DALLA CITTÀ DALLA

TANG.EST SINO A TOR CERVARA, e da portonaccio alla tange.est verso il

centro.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA cassia bis ALLA

SALARIA, TRA LA NOMENTANA E La tuscolana; CODE A TRATTI ANCHE IN

CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, E

DAlLA casilina alla tiburtina.

su via c.colombo code da via di mezzocammino a via di acilia verso il

litorale.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma