Traffico Roma del 11-10-2019 ore 19:30
Più informazioni su
IN ZONA VATICANO, CHIUSA PER LAVORI URGENTI VIA SAN PIO X, FRA LUNGOTEVERE
IN SASSIA E BORGO SANTO SPIRITO: IL TRAFFICO PROVENIENTE DA PONTE VITTORIO
VIENE INDIRIZZATO VERSO LUNGOTEVERE IN SASSIA, CON RIPERCUSSIONI IN
PARTICOLARE SU PIAZZA ADRIANA E SUL LUNGOTEVERE PRATI.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
L’USCITA DI VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE EST TRAFFICO RALLENTATO FRA LA VIA NOMENTANA E LA RAMPA
D’INGRESSO PER LA A24.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CODE IN USCITA DALLA CITTÀ DALLA
TANG.EST SINO A TOR CERVARA, e da portonaccio alla tange.est verso il
centro.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA cassia bis ALLA
SALARIA, TRA LA NOMENTANA E La tuscolana; CODE A TRATTI ANCHE IN
CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, E
DAlLA casilina alla tiburtina.
su via c.colombo code da via di mezzocammino a via di acilia verso il
litorale.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
———————–
AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma