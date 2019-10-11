Traffico Roma del 11-10-2019 ore 20:00
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INELLE VICINANZE DEL VATICANO SEMPRE CHIUSA, PER LAVORI URGENTI, VIA SAN
PIO X, FRA LUNGOTEVERE IN SASSIA E BORGO SANTO SPIRITO: IL TRAFFICO
PROVENIENTE DA PONTE VITTORIO VIENE INDIRIZZATO VERSO LUNGOTEVERE IN
SASSIA, CON RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE DELLA ZONA IN PARTICOLARE SU
PIAZZA ADRIANA E SUL LUNGOTEVERE PRATI.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI FRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
L’USCITA DI VIA SALARIA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CODE IN USCITA DALLA CITTÀ DA TOR
CERVARAAL GRA.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA BIS ALLA
SALARIA, TRA LA NOMENTANA E LA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN
CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, E DALLA
CASILINA A LA RUSTICA.
SU VIA C.COLOMBO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA VERSO IL
LITORALE.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma