Traffico Roma del 11-11-2019 ore 07:30
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SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE NELLA GALLERIA APPIA IN CARREGGIATA
INTERNA, PROVOCA CODE A PARTIRE DALLA VIA CASILINA;
IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI DA TOR BELLA MONACA A VIA TIBURTINA E
A SEGUIRE DALLA VIA FLAMINIA ALLA VIA CASSIA.
TRAFFICO INCOLONNATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI.
A ROMA NORD: CODE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DI GROTTAROSSA VERSO
CORSO DI FRANCIA,
RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE
DIREZIONE TANGENZIALE.
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA VIA AURELIA DA VIA DEL CASAL LOMBROSO A VIA
DELLA STAZIONE AURELIA
SULLA POINTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO DIREZIONE EUR;
TRAFFICATA VIA APPIA CON RALLENTAMENTI DA ALBANO A FRATTICCHIE E A SEGUIRE
DA CIAMPINO AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma