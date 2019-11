Traffico Roma del 11-11-2019 ore 07:30

SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE NELLA GALLERIA APPIA IN CARREGGIATA

INTERNA, PROVOCA CODE A PARTIRE DALLA VIA CASILINA;

IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI DA TOR BELLA MONACA A VIA TIBURTINA E

A SEGUIRE DALLA VIA FLAMINIA ALLA VIA CASSIA.

TRAFFICO INCOLONNATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA

TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI.

A ROMA NORD: CODE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DI GROTTAROSSA VERSO

CORSO DI FRANCIA,

RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE

DIREZIONE TANGENZIALE.

TRAFFICO INCOLONNATO SULLA VIA AURELIA DA VIA DEL CASAL LOMBROSO A VIA

DELLA STAZIONE AURELIA

SULLA POINTINA CODE A TRATTI TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO DIREZIONE EUR;

TRAFFICATA VIA APPIA CON RALLENTAMENTI DA ALBANO A FRATTICCHIE E A SEGUIRE

DA CIAMPINO AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma