Traffico Roma del 11-11-2019 ore 08:00
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SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE NELLA GALLERIA APPIA IN CARREGGIATA
INTERNA, PROVOCA CODE A PARTIRE DALLA PRENESTINA;
CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SETTEBAGNI E VIA CASSIA
SULLA VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE
CORSO DI FRANCIA
TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI DA LA STORTA A VIA TRIONFALE E
DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO.
SULLA VIA AURELIA CODE DA VIA MALAGROTTA A VIA DELLA STAZIONE AURELIA VERSO
PIAZZA IRNERIO
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DEL
CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI VIAGGIA IN CODA DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI
IN TANGENZIALE CODE DALLO SVINCOLO DELLA ROMA L’AQUILA A VIA NOMENTANA
DIREZIONE STADIO OLIMPICO,
IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI, SI RALLENTA DA LARGO PASSAMONTI A
VIALE CASTRENSE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma