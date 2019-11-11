Traffico Roma del 11-11-2019 ore 08:30
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SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE NELLA GALLERIA APPIA IN CARREGGIATA
INTERNA, PROVOCA CODE A PARTIRE DALLA VIA PRENESTINA;
CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD E
VIA CASSIA.
SI VIAGGIA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PONTE DI NONA ALLA
TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO
SULLA TANGENZIALE EST CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA ROMA L’AQUILA E VIA DEI
MONTI TIBURTINI VERSO LO STADIO OLIMPICO
PER UN ALTRO INCIDENTE CHIUA LA GALLERIA GIOVANNI XXII DA VIA DELLA PINTA
SACCHETTI A VIA MARIO FANI VERSO LO STADIO OLIMPICO
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma