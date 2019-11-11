Traffico Roma del 11-11-2019 ore 09:30
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CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA
SACCHETTI E VIA MARIO FANI IN DIREZIONE FORO ITALICO;
RIPERCUSSIONI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA TRIONFALE, VIA DEL FORTE
TRIONFALE, VIA CORTNA D’AMPEZZO E VIA DELLA CAMILLUCCIA.
CHIUSA PER INCIDENTE, SULLA TANGENZIALE EST, LA GALLERIA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA ROMA L’AQUILA E VIA DEI
MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO:
RIPERCUSSIONI CON CODE A PARTIRE DA VIALE CASTRENSE E PER IL TRAFFICO IN
ARRIVO DAL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA, DOVE SI VIAGGIA IN CODA A
PARTIRE DA PONTE DI NONA.
A TOR DI QUINTO CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL TUNNEL IN VA DEI PONTI TRA VIA
BOMARZO E VIA FLAMINIA
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA
NORD E VIA TIBURTINA, TRA VIA PRENESTINA E VIA APPIA E ASEGUIRE TRA VIA
LAURENTINA E VOA CRISTOFORO COLOMBO
IN ESTERNA SI VIAGGIA IN CODA TRA VIA DI SETTEBAGNI E VIA FLAMINIA TRA VIA
DELLA PISANA E VIA OSTIENSE E DA CASILINA A TIBURTINA
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA
DIREZIONE EUR
CODE SULLA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA A VIA DELL’OCEANTO ATLANTICO
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma