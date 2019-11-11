Traffico Roma del 11-11-2019 ore 10:30
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CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA
SACCHETTI E VIA MARIO FANI IN DIREZIONE FORO ITALICO RIPERCUSSIONI IN VIA
TRIONFALE VIA DELLA CAMILLUCCIA E IN TUTTA LA’ERA CIRCOSTANTE.
CHIUSA PER INCIDENTE, SULLA TANGENZIALE EST, LA GALLERIA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA ROMA L’AQUILA E VIA DEI
MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO:
RIPERCUSSIONI CON CODE A PARTIRE DA VIALE CASTRENSE E PER IL TRAFFICO IN
ARRIVO DAL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA, DOVE SI VIAGGIA IN CODA A
PARTIRE DA PONTE DI NONA.
A TOR DI QUINTO CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL TUNNEL IN VA DEI PONTI TRA VIA
BOMARZO E VIA FLAMINIA
UN INCIDENTE IN VIA DEL MURO TORO ALTEZZA DI PORTA PINCIANA PROVOCA CODE A
PARTIRE DA CORSO D’ITAALIA VERSO PIAZZALE FLAMINIO
TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE SU LUNGOTEVERE TESATCCIO NEI PRESSI DI
VIA GALILEO FERRARIS
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ROMA NORD E TIBURTINA
E TRA PRENESTINA E VIA OSTIENSE
IN ESTERNA CODE TRA AURELIA E OSTIENSE E TRA CASILINA E TIBURTINA
TRAFFICO INCOLONNATO SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA
DIREZIONE EUR
TRASPORTO FERROVIARIO PER PROBLEMI TECNICI AD UN TRENO PASSEGGERI A PARCO
PRENESTINO I TRENI IN USCITA DALLA STAZIONE DI ROMA TERMINI DAI BINARI 13
20 POTRANNO SUBIRE RITARDI FIINO A 60 MINUTI
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma