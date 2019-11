Traffico Roma del 11-11-2019 ore 10:30

CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA

SACCHETTI E VIA MARIO FANI IN DIREZIONE FORO ITALICO RIPERCUSSIONI IN VIA

TRIONFALE VIA DELLA CAMILLUCCIA E IN TUTTA LA’ERA CIRCOSTANTE.

CHIUSA PER INCIDENTE, SULLA TANGENZIALE EST, LA GALLERIA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA ROMA L’AQUILA E VIA DEI

MONTI TIBURTINI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO:

RIPERCUSSIONI CON CODE A PARTIRE DA VIALE CASTRENSE E PER IL TRAFFICO IN

ARRIVO DAL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA, DOVE SI VIAGGIA IN CODA A

PARTIRE DA PONTE DI NONA.

A TOR DI QUINTO CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL TUNNEL IN VA DEI PONTI TRA VIA

BOMARZO E VIA FLAMINIA

UN INCIDENTE IN VIA DEL MURO TORO ALTEZZA DI PORTA PINCIANA PROVOCA CODE A

PARTIRE DA CORSO D’ITAALIA VERSO PIAZZALE FLAMINIO

TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE SU LUNGOTEVERE TESATCCIO NEI PRESSI DI

VIA GALILEO FERRARIS

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ROMA NORD E TIBURTINA

E TRA PRENESTINA E VIA OSTIENSE

IN ESTERNA CODE TRA AURELIA E OSTIENSE E TRA CASILINA E TIBURTINA

TRAFFICO INCOLONNATO SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA

DIREZIONE EUR

TRASPORTO FERROVIARIO PER PROBLEMI TECNICI AD UN TRENO PASSEGGERI A PARCO

PRENESTINO I TRENI IN USCITA DALLA STAZIONE DI ROMA TERMINI DAI BINARI 13

20 POTRANNO SUBIRE RITARDI FIINO A 60 MINUTI

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma