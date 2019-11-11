Traffico Roma del 11-11-2019 ore 11:30
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CHIUSA PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, LA GALLERIA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA DEI MONTI
TIBUTRINI IN DIREZIONE FORO ITALICO: RIPERCUSSIONI E CODE A PARTIRE DA
VIALE CASTRENSE, MA ANCHE PER IL TRAFFICO IN ARRIVO DALLA A24 DOVE SI
REGISTRANO CODE DAL RACCORDO ANULARE.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CASILINA E VIA
TIBURTINA E TRA L’USCITA DELLA ROMA FIUMICINO E VIA OSTIENSE;
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA ROMA
L’AQUILA E DA VIA CASILINA A VIA OSTIENSE
CODE SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO
DIREZIONE EUR
SI RALLENTA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA
ISACCO NEWTON DIREZIONE FIUMICINO
SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA A SEGUITO DI
UN INCIDENTE TRA PIAZZALE DELLE NAZIONI UNITE E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE
CENTRO
TRAFFICATA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
VERSO CORSO DI FRANCIA
TRASPORTO PUBBLICO PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE FURIO CAMILLO DELLA
METRO A è ATTIVA SOLO PER I VUIAGGIATORI IN DISCESA DAI TRENI E IN USCITA
DALLA STAZIONE
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma