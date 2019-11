Traffico Roma del 11-11-2019 ore 12:30

CHIUSA PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, LA GALLERIA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA DEI MONTI

TIBUTRINI IN DIREZIONE FORO ITALICO: RIPERCUSSIONI E CODE A PARTIRE DA

VIALE CASTRENSE, MA ANCHE PER IL TRAFFICO IN ARRIVO DALLA A24 DOVE SI

REGISTRANO CODE DAL RACCORDO ANULARE.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA CASILINA E VIA

TIBURTINA E TRA L’USCITA DELLA ROMA FIUMICINO E VIA OSTIENSE;

IN INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA ROMA

L’AQUILA E DA VIA CASILINA A VIA OSTIENSE

CODE SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO

DIREZIONE EUR

SI RALLENTA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA

ISACCO NEWTON DIREZIONE FIUMICINO

SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA A SEGUITO DI

UN INCIDENTE TRA PIAZZALE DELLE NAZIONI UNITE E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE

CENTRO

TRAFFICATA VIA FLAMINIA CON RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI

VERSO CORSO DI FRANCIA

TRASPORTO PUBBLICO PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE FURIO CAMILLO DELLA

METRO A è ATTIVA SOLO PER I VUIAGGIATORI IN DISCESA DAI TRENI E IN USCITA

DALLA STAZIONE

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma