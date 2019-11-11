Traffico Roma del 11-11-2019 ore 14:30
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DIFFICOLTA’ PER INCIDENTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA DA VIA
DELLA PINETA SACCHETTI A VIA MARIO FANI IN DIREZIONE DELLA SALARIA,
INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO, PER UN ALTRO INCIDENTE RESTA
CHIUSA SULLA TANG. EST LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE TRA VIA
NOMENTANA E LA A24 RM-TE VERSO SAN GIOVANNI E TRA LA A24 RM-TE E VIA DEI
MONTI TIBURTINI VERSO LA SALARIA, LUNGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI,
RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON DIFFICOLTA’ DI
IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE.
RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE SU VIALE DELLO STADIO OLIMPICO
ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAMPEGGIO.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA ROMANINA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma