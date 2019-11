Traffico Roma del 11-11-2019 ore 16:30

A SEGUITO DI UN INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, E’ CHIUSA DA VIA

DELLA PINETA SACCHETTI A VIA MARIO FANI IN DIREZIONE DELLA SALARIA,

INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO,

IN VIA MARIO FANI C’E’ UNA LUNGA CODA DALLA GALLERIA A VIA TRIONFALE NELLE

DUE DIREZIONI E SEMPRE SULLA TANGENZIALE PER UN ALTRO INCIDENTE RESTA

CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE TRA VIA NOMENTANA E LA A24

RM-TE VERSO SAN GIOVANNI E TRA LA A24 RM-TE E VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO

LA SALARIA, LUNGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI, RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO

URBANO DELLA A24 CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE.

RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CRESCENZIO ALL’ALTEZZA DI

VIA PROPERZIO

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN

CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA APPIA MENTRE IN

CARREGGIATA INTERNA E’ UN INCIDENTE A RALLENTARE IL TRAFFICO TRA LA CASSIA

BIS E LA SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA



AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma