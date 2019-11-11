Traffico Roma del 11-11-2019 ore 16:30
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A SEGUITO DI UN INCIDENTE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, E’ CHIUSA DA VIA
DELLA PINETA SACCHETTI A VIA MARIO FANI IN DIREZIONE DELLA SALARIA,
INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO,
IN VIA MARIO FANI C’E’ UNA LUNGA CODA DALLA GALLERIA A VIA TRIONFALE NELLE
DUE DIREZIONI E SEMPRE SULLA TANGENZIALE PER UN ALTRO INCIDENTE RESTA
CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE TRA VIA NOMENTANA E LA A24
RM-TE VERSO SAN GIOVANNI E TRA LA A24 RM-TE E VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO
LA SALARIA, LUNGHE CODE NELLE DUE DIREZIONI, RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO
URBANO DELLA A24 CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE.
RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CRESCENZIO ALL’ALTEZZA DI
VIA PROPERZIO
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA APPIA MENTRE IN
CARREGGIATA INTERNA E’ UN INCIDENTE A RALLENTARE IL TRAFFICO TRA LA CASSIA
BIS E LA SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma