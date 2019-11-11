Traffico Roma del 11-11-2019 ore 17:00
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SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA LA
CASSIA BIS E LA SALARIA E PER TRAFFICO TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA
SI RALLENTA E A TRATTI SI STA IN CODA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA
ROMA FIUMICINO E LAROMANINA
SULLA TANGENZIALE RIAPERTA AL TRAFFICO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, IN
PRECEDENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE DELLA SALARIA, CODE IN
DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA ALLA SALARIA
ANCORA CODE MA IN SMALTIMENTO IN VIA MARIO FANI
SEMPRE SULLA TANGENZIALE PER LAVORI RESTA CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE TRA LA A24 RM-TE E VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO LA
SALARIA, LUNGHE CODE A PARTIRE DA VIALE CASTRENSE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER ALLAGAMENTO E’ CHIUSO LO SVINCOLO CHE PORTA
SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SALARIA , CON CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA
PORTONACCIO E LA TANGENZIALE TRA LA TANGENZIALE E LO SVINCOLO TOGLIATTI
DIREZIONE RACCORDO ANULARE MA QUI PER INCIDENTE
RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA CRESCENZIO ALL’ALTEZZA DI
VIA PROPERZIO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma