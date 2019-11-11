Traffico Roma del 11-11-2019 ore 17:30
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ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE DEL RACCORDO ANULARE , SULLA
CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA TRIONFALE E LA SALARIA E PER TRAFFICO
TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA
SI RALLENTA E A TRATTI SI STA IN CODA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA
ROMA FIUMICINO E LAROMANINA
SULLA TANGENZIALE PER LAVORI RESTA CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE TRA LA A24 RM-TE E VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO LA
SALARIA, LUNGHE CODE A PARTIRE DA VIALE CASTRENSE, MA CI SONO CODE ANCHE
TRA TIBURTINA E IL BIVIO A A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER ALLAGAMENTO E’ CHIUSO LO SVINCOLO CHE PORTA
SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SALARIA , CON CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA
TOGLIATTI E LA TANGENZIALE
LUNGHE CODE ANCHE SULLA VIA TRIONFALE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
ALL’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI
SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE IN DIREZIONE DI OSTIA TRA IL RACCORDO E VIA
DI MALAFEDE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma