Traffico Roma del 11-11-2019 ore 17:30

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE DEL RACCORDO ANULARE , SULLA

CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA TRIONFALE E LA SALARIA E PER TRAFFICO

TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA

SI RALLENTA E A TRATTI SI STA IN CODA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA

ROMA FIUMICINO E LAROMANINA



SULLA TANGENZIALE PER LAVORI RESTA CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA

CIRCONVALLAZIONE TRA LA A24 RM-TE E VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO LA

SALARIA, LUNGHE CODE A PARTIRE DA VIALE CASTRENSE, MA CI SONO CODE ANCHE

TRA TIBURTINA E IL BIVIO A A24

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER ALLAGAMENTO E’ CHIUSO LO SVINCOLO CHE PORTA

SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SALARIA , CON CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA

TOGLIATTI E LA TANGENZIALE

LUNGHE CODE ANCHE SULLA VIA TRIONFALE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

ALL’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI

SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE IN DIREZIONE DI OSTIA TRA IL RACCORDO E VIA

DI MALAFEDE

