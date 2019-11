Traffico Roma del 11-11-2019 ore 19:30

DI NUOVO CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA :

VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI DIREZIONE STADIO OLIMPICO

CHIUSI DI CONSEGUENZA GLI ACCESSI DA PINETA SACCHETTI, PESTALOZZI, PIEVE

DI CADORE. APERTO INVECE QUELLO DA VIA MARIO FANI.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA CODE DUE DIREZIONI TRA TOGLIATTI E LA

TANGENZIALE, CODE PROVOCATE DA UN INCIDENTE E DALLA CHIUSURA PER

ALLAGAMENTO DELLO SVINCOLO CHE PORTA SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SALARIA ,

DIFFICILE LA SITUAZIONE ANCHE SULLA TANGENZIALE DOVE PER LAVORI RESTA

CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE TRA LA A24 RM-TE E VIA DEI

MONTI TIBURTINI VERSO LA SALARIA, LUNGHE CODE A PARTIRE DA VIALE CASTRENSE,

MA CI SONO CODE ANCHE NELLA CARREGGIATA OPPOSTA TRA TIBURTINA E IL BIVIO A

A24

CODE ANCHE NELLA ZONA NORD DELLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA

NELLE DUE DIREZIONI

SUL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA

CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E PER TRAFFICO TRA LA NOMENTANA E LA

PRENESTINA E TRA LA PISANA E L’AURELIA

SI RALLENTA E A TRATTI SI STA IN CODA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA

ROMA FIUMICINO E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA ANCHE QUI PER TRAFFICO E

INCIDENTI



SULLA CRISTOFORO COLOMBO A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE IN DIREZIONE DI

OSTIA TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE

PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI

SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES



———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma