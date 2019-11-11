Traffico Roma del 11-11-2019 ore 20:00
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SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DALLA CITTA’ TRA PORTONACCIO E
IL RACCORDO ANULARE, MENTRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE LE CODE SONO
TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE , QUESTO A CAUSA DELLA CHIUSURA PER
ALLAGAMENTO DELLO SVINCOLO CHE PORTA SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SALARIA ,
SULLA TANGENZIALE PER LAVORI RESTA CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA
CIRCONVALLAZIONE TRA LA A24 RM-TE E VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO LA
SALARIA, LUNGHE CODE A PARTIRE DA VIALE CASTRENSE,
CODE ANCHE NELLA ZONA NORD DELLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI NELLE DUE DIREZIONI
DI NUOVO CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA :
VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI DIREZIONE STADIO OLIMPICO
CHIUSI DI CONSEGUENZA GLI ACCESSI DA PINETA SACCHETTI, PESTALOZZI, PIEVE
DI CADORE. APERTO INVECE QUELLO DA VIA MARIO FANI.
RIPERCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFRE
SUL RACCORDO ANULARE , IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA LA
NOMENTANA E LA PRENESTINA E TRA LA PISANA E L’AURELIA
SI RALLENTA E A TRATTI SI STA IN CODA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA
ROMA FIUMICINO E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA E A SEGUIRE DA POCO SI
STANNO FORMANDO CODE PER UN INCIDENTE TRA LA BUFALOTTA E SETTEBAGNI
SULLA CRISTOFORO COLOMBO A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE IN DIREZIONE DI
OSTIA TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma