Traffico Roma del 11-11-2020 ore 13:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati in redazione Massimo peschi non c’è molto traffico al momento sulle strade della capitale Tuttavia la polizia locale segnala diversi incidenti tra questi quello è più latino in via Raffaele de Cesare che provoca rallentamenti all’altezza di via Tommaso Fortifiocca rallentamenti per un altro incidente poi sulla Cristoforo Colombo all’altezza di via Canale della Lingua sono invece le ha rincorso a rallentare il traffico all’Eur sulla Laurentina all’altezza di via Francesco de suppe in direzione di via Cristoforo Colombo code per traffico poi in via Britannia nei pressi di piazza Armenia direzione via Magna Grecia a Centocelle intanto proseguono i lavori di manutenzione sui binari di via dei Castani E anche per oggi è attiva la linea tram 514 al posto dei collegamenti c14 lungo l’itinerario tra termini e Viale Palmiro Togliatti Per quanto riguarda invece la linea 19 viaggia su tranne tra piazza Risorgimento in largo Preneste mentre al largo PrenestePiazza dei Gerani e attiva la linea di bus e 519 ed infine il consueto appello restiamo a distanza nel Lazio obbligatorio l’uso della mascherina anche la porto su tutto il territorio regionale sono esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni che fa attività sportiva o motoria e le persone con patologie incompatibili con l’uso della mascherina bene per il momento è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

