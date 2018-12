Traffico Roma del 11-12-2018 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 07:20 ss

TRAFFICO INTENSO CON RALLENTMAENTII SUL RACCCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA

INTERNA DALLO SVINCOLO DELL’APPIA FINOA LLA PRENESTINA.

IN CARREGGITA ESTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEGLI INCOLONNAMENTI TRA LO

SVINCOLO DELLA CASSIA BIS E LA CASSIA

SI VIAGGAI A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI

IN DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLAENTAMENTI IN VIA APPIA NUOVAS TRA IL

RACCORDO ANULARE E CAPANELLE..

LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIALE DELLA MOSCHEA, TRA VIA PARIOLI E VIA

DELLA’GONISTICA , FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’EVENTO SONO DEVIATE LE LINEE

52 E 230.

Linea Fl2 Roma – Avezzano – Sulmona: a Roma

servizio ferroviario sospeso e attivo servizio sostitutivo su gomma

causa guasto alle linee elettriche

in entrambe le direzioni

Attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Carsoli e Tivoli.

In corso l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e della

ditta esterna per il ripristino della disconessione.

