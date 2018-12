Traffico Roma del 11-12-2018 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 07:50 ss

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO

TRAFFICO INTENSO CON RALLENTMAENTII SUL RACCCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA

INTERNA DALLO SVINCOLO DELL’APPIA FINOA LLA PRENESTINA.

IN CARREGGITA ESTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEGLI INCOLONNAMENTI TRA GLI

SVINCOLI DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA SULLA VIA PONTINA RALLENTMANETI

DAL RACCORDO ANULARE FINO A VIA CRISTOFORO COLOMBO.

SI VIAGGAI A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI

IN DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLAENTAMENTI IN VIA APPIA NUOVA TRA IL

RACCORDO ANULARE E CAPANELLE, E SUL TRATTO U RBANO DELLA A24 ROMA TERAMO

DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST…

LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIALE DELLA MOSCHEA, TRA VIA PARIOLI E VIA

DELLA’GONISTICA , FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’EVENTO SONO DEVIATE LE LINEE

52 E 230.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA NAPOLI A

CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI FALCIANO MONDRAGONE LA

CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA ALL’ALTEZZA DI FORMIA IN DIREZIONE ROMA

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma