Traffico Roma del 11-12-2018 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 07:50 ss
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO CON RALLENTMAENTII SUL RACCCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA
INTERNA DALLO SVINCOLO DELL’APPIA FINOA LLA PRENESTINA.
IN CARREGGITA ESTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEGLI INCOLONNAMENTI TRA GLI
SVINCOLI DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA SULLA VIA PONTINA RALLENTMANETI
DAL RACCORDO ANULARE FINO A VIA CRISTOFORO COLOMBO.
SI VIAGGAI A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI
IN DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLAENTAMENTI IN VIA APPIA NUOVA TRA IL
RACCORDO ANULARE E CAPANELLE, E SUL TRATTO U RBANO DELLA A24 ROMA TERAMO
DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST…
LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIALE DELLA MOSCHEA, TRA VIA PARIOLI E VIA
DELLA’GONISTICA , FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’EVENTO SONO DEVIATE LE LINEE
52 E 230.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA NAPOLI A
CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI FALCIANO MONDRAGONE LA
CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA ALL’ALTEZZA DI FORMIA IN DIREZIONE ROMA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma