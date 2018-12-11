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Traffico Roma del 11-12-2018 ore 08:00

di - 11 dicembre 2018 - 8:00

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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 07:50 ss
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON  GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO CON RALLENTMAENTII SUL RACCCORDO ANUALRE   IN CARREGGIATA
INTERNA DALLO SVINCOLO DELL’APPIA FINOA LLA PRENESTINA.  
IN CARREGGITA ESTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEGLI INCOLONNAMENTI TRA GLI
 SVINCOLI DI CASTEL GIUBILEO E LA CASSIA SULLA VIA PONTINA RALLENTMANETI
DAL RACCORDO ANULARE FINO A VIA CRISTOFORO COLOMBO.
SI VIAGGAI A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA  ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI
IN DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLAENTAMENTI IN VIA APPIA NUOVA TRA IL
RACCORDO ANULARE E CAPANELLE, E  SUL TRATTO U RBANO DELLA A24 ROMA TERAMO
DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST…
LAVORI DI MANUTENZIONE  IN VIALE DELLA MOSCHEA, TRA VIA PARIOLI  E VIA
DELLA’GONISTICA , FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’EVENTO  SONO DEVIATE LE LINEE
52 E 230.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO  FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA NAPOLI A
CAUSA  DI UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI FALCIANO MONDRAGONE LA
CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA  ALL’ALTEZZA DI FORMIA IN DIREZIONE ROMA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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