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Traffico Roma del 11-12-2018 ore 08:30

di - 11 dicembre 2018 - 8:30

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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 ss
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON  GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO
SUL RACCORDO ANULARE  2 INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI SULLA
CARREGGIATA INTERNA  UNO E’ AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DI CASTEL GIUBILEO E
LA CASSIA, L’ALTRO E’ CAUSA DI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA
TIBURTINA  E LA RUSTICA, TRAFFICO MOLTO RALLENTATO TRA LA CASILINA E
L’APPIA SEMPRE IN CARREGGIATA INTENRA.
SULLA VIA PONTINA RALLENTMANETI  DAL RACCORDO ANULARE FINO A VIA CRISTOFORO
COLOMBO.
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA  ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI
IN DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLAENTAMENTI IN VIA APPIA NUOVA TRA IL
RACCORDO ANULARE E CAPANELLE, E  SUL TRATTO U RBANO DELLA A24 ROMA TERAMO
DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST…
RALLENTAMENTI  IN VIA DI TOR BOACCIANA DIREZIONE FIUMICINO, SI VIAGGIA
ARILENTO ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL
CAPPELLACCIO   PER IL NOTO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN DIREZIONE DI
VIA CRISTOFOORO COLOMBO.
LAVORI DI MANUTENZIONE  IN VIALE DELLA MOSCHEA, TRA VIA PARIOLI  E VIA
DELLA’GONISTICA , FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’EVENTO  SONO DEVIATE LE LINEE
52 E 230.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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