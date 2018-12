Traffico Roma del 11-12-2018 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 08:20 ss

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO

SUL RACCORDO ANULARE 2 INCIDENTI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI SULLA

CARREGGIATA INTERNA UNO E’ AVVENUTO TRA LO SVINCOLO DI CASTEL GIUBILEO E

LA CASSIA, L’ALTRO E’ CAUSA DI INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA

TIBURTINA E LA RUSTICA, TRAFFICO MOLTO RALLENTATO TRA LA CASILINA E

L’APPIA SEMPRE IN CARREGGIATA INTENRA.

SULLA VIA PONTINA RALLENTMANETI DAL RACCORDO ANULARE FINO A VIA CRISTOFORO

COLOMBO.

SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI

IN DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLAENTAMENTI IN VIA APPIA NUOVA TRA IL

RACCORDO ANULARE E CAPANELLE, E SUL TRATTO U RBANO DELLA A24 ROMA TERAMO

DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST…

RALLENTAMENTI IN VIA DI TOR BOACCIANA DIREZIONE FIUMICINO, SI VIAGGIA

ARILENTO ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL

CAPPELLACCIO PER IL NOTO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN DIREZIONE DI

VIA CRISTOFOORO COLOMBO.

LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIALE DELLA MOSCHEA, TRA VIA PARIOLI E VIA

DELLA’GONISTICA , FINO ALLA CONCLUSIONE DELL’EVENTO SONO DEVIATE LE LINEE

52 E 230.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma