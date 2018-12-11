Traffico Roma del 11-12-2018 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 ss
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO
SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE E
PROSEGUENDO SI VIAGGIA A RILENTO FINO A VIA DI GROTTAROSSA. RACCOMANDIAMO
PRUDENZA SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO QUESTA MATTINA
NEI PRESSI DELL’IMPIANTO DELL’AMA CON RALLENTAMENTI TRA VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE. SULLA TANGENZIALE EST UN INCIDENTE PROVOCA
RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN
DIREZIONE TOR DI QUINTO, PROSEGUENDO SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI
IN DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLAENTAMENTI IN VIA APPIA NUOVA TRA IL
RACCORDO ANULARE E CAPANELLE, E
RALLENTAMENTI IN VIA DI TOR BOACCIANA DIREZIONE FIUMICINO, SI VIAGGIA A
RILENTO ANCHE TRA L’ULTIMO TRATTO DELL’AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E VIA DEL
CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR, E PROSEGUENDO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA
TRA VIA DEL MARE E VIA DEL CAPPELLACCIO
IN VIA PORTUENSE PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA , PER CONSENTIRE LO
SVOLGIMENTO DI UN EVENTO FINO ALLE ORE 20.00 DI QUESTA SERA SONO
POSSIBILI DIFFICOTA’ ALLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA CIRCOSTANTE.
INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO UN FORTE
RITARDO DELLA LINEA TRAM 8 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO, IL SERVIZIO E’
LIMITATO ALLA FERMATA COLLI PORTUENSI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma