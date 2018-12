Traffico Roma del 11-12-2018 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 ss

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BUON GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO

SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE E

PROSEGUENDO SI VIAGGIA A RILENTO FINO A VIA DI GROTTAROSSA. RACCOMANDIAMO

PRUDENZA SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO QUESTA MATTINA

NEI PRESSI DELL’IMPIANTO DELL’AMA CON RALLENTAMENTI TRA VILLA SPADA E

L’AEROPORTO DELL’URBE. SULLA TANGENZIALE EST UN INCIDENTE PROVOCA

RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN

DIREZIONE TOR DI QUINTO, PROSEGUENDO SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST

RALLENTAMENTI TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.

SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI

IN DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLAENTAMENTI IN VIA APPIA NUOVA TRA IL

RACCORDO ANULARE E CAPANELLE, E

RALLENTAMENTI IN VIA DI TOR BOACCIANA DIREZIONE FIUMICINO, SI VIAGGIA A

RILENTO ANCHE TRA L’ULTIMO TRATTO DELL’AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E VIA DEL

CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR, E PROSEGUENDO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA

TRA VIA DEL MARE E VIA DEL CAPPELLACCIO

IN VIA PORTUENSE PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA , PER CONSENTIRE LO

SVOLGIMENTO DI UN EVENTO FINO ALLE ORE 20.00 DI QUESTA SERA SONO

POSSIBILI DIFFICOTA’ ALLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA CIRCOSTANTE.

INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO UN FORTE

RITARDO DELLA LINEA TRAM 8 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO, IL SERVIZIO E’

LIMITATO ALLA FERMATA COLLI PORTUENSI.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma