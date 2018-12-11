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Traffico Roma del 11-12-2018 ore 12:30

di - 11 dicembre 2018 - 12:30

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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 ss
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BUON  GIORNO E BENRITROVATI ALL’ASCOLTO
SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE E
PROSEGUENDO  SI VIAGGIA A RILENTO FINO A VIA DI GROTTAROSSA. RACCOMANDIAMO
PRUDENZA SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO  QUESTA MATTINA
NEI PRESSI DELL’IMPIANTO DELL’AMA CON RALLENTAMENTI TRA VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE. SULLA TANGENZIALE EST   UN INCIDENTE PROVOCA
RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN
DIREZIONE TOR DI QUINTO, PROSEGUENDO SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA  ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI
IN DIREZIONE CENTRO, ALTRI RALLAENTAMENTI IN VIA APPIA NUOVA TRA IL
RACCORDO ANULARE E CAPANELLE, E
RALLENTAMENTI  IN VIA DI TOR BOACCIANA DIREZIONE FIUMICINO, SI VIAGGIA A
RILENTO ANCHE  TRA L’ULTIMO TRATTO DELL’AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E VIA DEL
CAPPELLACCIO  IN DIREZIONE EUR, E PROSEGUENDO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA
TRA VIA DEL MARE  E VIA DEL CAPPELLACCIO
IN VIA PORTUENSE  PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA , PER CONSENTIRE LO
SVOLGIMENTO  DI UN EVENTO FINO ALLE ORE 20.00 DI QUESTA SERA SONO
POSSIBILI DIFFICOTA’ ALLA CIRCOLAZIONE  NELLA ZONA CIRCOSTANTE.
INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO UN FORTE
RITARDO DELLA LINEA TRAM 8 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO,  IL SERVIZIO E’
LIMITATO ALLA FERMATA COLLI PORTUENSI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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