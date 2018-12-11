Traffico Roma del 11-12-2018 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRE GLI INCIDENTI SEGNALATI AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. IN
VIA TAGLIAMENTO, SU PIAZZALE EDISON E IN VIA ANASTASIO II PROSSIMITÀ
PIAZZA PIO XI, NEI DUE CASI CI SONO RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO
SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE E
PROSEGUENDO SI VIAGGIA A RILENTO FINO A VIA DI GROTTAROSSA.
RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO
QUESTA MATTINA NEI PRESSI DELL’IMPIANTO DELL’AMA , SI RALLENTA TRA
VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, SOPRATYTUTTO IN USCITA DA ROMA
INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO UN FORTE
RITARDO DELLA LINEA TRAM 8 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO, IL SERVIZIO E’
LIMITATO ALLA FERMATA COLLI PORTUENSI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma