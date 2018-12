Traffico Roma del 11-12-2018 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 mave

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TRE GLI INCIDENTI SEGNALATI AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE. IN

VIA TAGLIAMENTO, SU PIAZZALE EDISON E IN VIA ANASTASIO II PROSSIMITÀ

PIAZZA PIO XI, NEI DUE CASI CI SONO RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO

SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI DA VIA BRACCIANENSE A VIA TRIONFALE E

PROSEGUENDO SI VIAGGIA A RILENTO FINO A VIA DI GROTTAROSSA.

RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO

QUESTA MATTINA NEI PRESSI DELL’IMPIANTO DELL’AMA , SI RALLENTA TRA

VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, SOPRATYTUTTO IN USCITA DA ROMA

INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO UN FORTE

RITARDO DELLA LINEA TRAM 8 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO, IL SERVIZIO E’

LIMITATO ALLA FERMATA COLLI PORTUENSI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma