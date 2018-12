Traffico Roma del 11-12-2018 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 mave

RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARRIATA INTERNA TRA FLAMINIA

E SALARIA, TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24 E D ANCORA TRA

PRENESTINA E TUSCOLANA , QUI PER INCIDENTE

SI STA IN CODA PER TRAFFICO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL

MARE E LA PRENESTINA

SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE STADIO TRA SALARIA E CORDO DI FRANCIA

E IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO A24

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DALLA CITTA’ TRA TOGLIATTI E IL

RACCORDO ANULARE

PER INCIDENTE CODE SULLA VUIA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA

DIREZIONE ROMA

,INCIDENTE CON CODE ANCHE IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR

SAPIENZA DIREZIONE CENTRO

CHIUSE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LE STAZIONI DSPAGNA E BARBERINI

PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI

