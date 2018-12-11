Traffico Roma del 11-12-2018 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARRIATA INTERNA TRA FLAMINIA
E SALARIA, TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24 E D ANCORA TRA
PRENESTINA E TUSCOLANA , QUI PER INCIDENTE
SI STA IN CODA PER TRAFFICO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL
MARE E LA PRENESTINA
SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE STADIO TRA SALARIA E CORDO DI FRANCIA
E IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DALLA CITTA’ TRA TOGLIATTI E IL
RACCORDO ANULARE
PER INCIDENTE CODE SULLA VUIA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA
DIREZIONE ROMA
,INCIDENTE CON CODE ANCHE IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR
SAPIENZA DIREZIONE CENTRO
CHIUSE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LE STAZIONI DSPAGNA E BARBERINI
PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma