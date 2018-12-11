Traffico Roma del 11-12-2018 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
LUNGHE CODE SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI
,INCIDENTE CON CODE ANCHE IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR
SAPIENZA DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITA’ DI VIA
ROCCELLA JONICA
CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI VIGNA STELLUTI ALL’INCROCIO CON CORSO
DI FRANCIA , SU CORSO TRIESTE ALL’ALTEZZA DI VIA TOPINO ED ANCORA UN
INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI VIA LA NEBBIA
SULLA VIA CASSIA LUNGHE CODE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA, DIREZIONE
ROMA
RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARRIATA INTERNA TRA CASSIA
BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E TRA LA ROMA NAPOLI E
L’ARDEATINA SI STA IN CODA PER TRAFFICO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA
SULLA TANGENZIALE CODE NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA TRA CORSO DI FRANCIA
E VIALE DELLA MOSCHEA E A SEGUIRE TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DALLA CITTA’ TRA TOGLIATTI E IL
RACCORDO ANULARE
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E
BARBERINI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
ATTIVATO SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA
PINCIANA-FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma