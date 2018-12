Traffico Roma del 11-12-2018 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 mave

SITUAZIONE INVARIATA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO ANCORA CHIUSE

LE STAZIONI SPAGNA E BARBERINI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI I TRENI

TRANSITANO SENZA FERMARSI. ATTIVATO SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI-

REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA PINCIANA-FLAMINIO

E ORA SCENDIAMO IN STRADA

RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARRIATA INTERNA TRA CASSIA

BIS E SALARIA E TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E TRA LA ROMA NAPOLI E

L’ARDEATINA SI STA IN CODA PER TRAFFICO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA

CI SONO POI ANCORA DIVERSI INCIDENTI

SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI

,INCIDENTE CON CODE ANCHE IN VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR

SAPIENZA DIREZIONE CENTRO E SULLA VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITA’ DI VIA

ROCCELLA JONICA

CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA DI VIGNA STELLUTI ALL’INCROCIO CON CORSO

DI FRANCIA , SU CORSO TRIESTE ALL’ALTEZZA DI VIA TOPINO ED ANCORA UN

INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI VIA LA NEBBIA

Via della Bufalotta rallentamenti altezza Via Adolfo Albertazzi

SULLA TANGENZIALE CODE NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA TRA CORSO DI FRANCIA

E VIALE DELLA MOSCHEA E A SEGUIRE TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO A24

