Traffico Roma del 11-12-2018 ore 19:00

POCO E’ CAMBIATO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, IL TRAFFICO RISULTA ANCORA

MOLTO INTENSO, MENTRE SONO RISOLTI I PROBLEMI LEGATI AI VARI INCIDENTI

SEGNALATI IN PRECEDENZA

SUL RACCORDO ANULARE, IN CARRIATA INTERNA CI SONO ANCORA CODE TRA CASSIA

BIS E SALARIA TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E TRA LA ROMA NAPOLI E

L’ARDEATINA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA A TRATTI TRA LA

ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA

SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E

VIALE DELLA MOSCHEA E A SEGUIRE TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO A24

SULLA CRISTOFORO COLOMBO A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA VIA DI

MEZZO CAMMINO E E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA

SITUAZIONE INVARIATA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO ANCORA CHIUSE

LE STAZIONI SPAGNA E BARBERINI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI I TRENI

TRANSITANO SENZA FERMARSI. ATTIVATO SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI-

REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA PINCIANA-FLAMINIO

