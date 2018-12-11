Traffico Roma del 11-12-2018 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
POCO E’ CAMBIATO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, IL TRAFFICO RISULTA ANCORA
MOLTO INTENSO, MENTRE SONO RISOLTI I PROBLEMI LEGATI AI VARI INCIDENTI
SEGNALATI IN PRECEDENZA
SUL RACCORDO ANULARE, IN CARRIATA INTERNA CI SONO ANCORA CODE TRA CASSIA
BIS E SALARIA TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E TRA LA ROMA NAPOLI E
L’ARDEATINA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA A TRATTI TRA LA
ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA
SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E
VIALE DELLA MOSCHEA E A SEGUIRE TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO A24
SULLA CRISTOFORO COLOMBO A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA VIA DI
MEZZO CAMMINO E E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
SITUAZIONE INVARIATA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO ANCORA CHIUSE
LE STAZIONI SPAGNA E BARBERINI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI I TRENI
TRANSITANO SENZA FERMARSI. ATTIVATO SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI-
REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA PINCIANA-FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma