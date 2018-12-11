Traffico Roma del 11-12-2018 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ANDIAMO SUBITO A VEDERE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE,
, IN CARRIATA INTERNA ALLE CODE GIA’ PRESENTI TRA CASSIA BIS E
SALARIA TRA LA NOMENTANA E L’USCITA PER LA ROMA L’AQUILA SI AGGIUNGONO
QUELLE TRA ARDEATINA E E IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO IN CARREGGIATA
ESTERNA SI STA IN FILA A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’ARDEATINA
SULLA CRISTOFORO COLOMBO A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA VIA DI
MEZZO CAMMINO E E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
AUTO IN COLONNA ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIA PER LAVORI TRA LA
CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE FIUMICINO
SULLA TANGENZIALE EST CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA TIBURTINA E
IL BIVIO A24 E TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE
CHI PROVIENE DAL RACCORDO E SI TROVA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCONTRA
CODE A PARTIRE DA PORTONACCIO
SITUAZIONE INVARIATA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO ANCORA CHIUSE
LE STAZIONI SPAGNA E BARBERINI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI I TRENI
TRANSITANO SENZA FERMARSI. ATTIVATO SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI-
REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA PINCIANA-FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma