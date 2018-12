Traffico Roma del 11-12-2018 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 mave

ANDIAMO SUBITO A VEDERE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE,

, IN CARRIATA INTERNA ALLE CODE GIA’ PRESENTI TRA CASSIA BIS E

SALARIA TRA LA NOMENTANA E L’USCITA PER LA ROMA L’AQUILA SI AGGIUNGONO

QUELLE TRA ARDEATINA E E IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO IN CARREGGIATA

ESTERNA SI STA IN FILA A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’ARDEATINA

SULLA CRISTOFORO COLOMBO A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA VIA DI

MEZZO CAMMINO E E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA

AUTO IN COLONNA ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIA PER LAVORI TRA LA

CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE FIUMICINO

SULLA TANGENZIALE EST CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA TIBURTINA E

IL BIVIO A24 E TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE

CHI PROVIENE DAL RACCORDO E SI TROVA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCONTRA

CODE A PARTIRE DA PORTONACCIO

SITUAZIONE INVARIATA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO ANCORA CHIUSE

LE STAZIONI SPAGNA E BARBERINI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI I TRENI

TRANSITANO SENZA FERMARSI. ATTIVATO SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI-

REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA PINCIANA-FLAMINIO

