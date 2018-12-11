Traffico Roma del 11-12-2018 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 19.50 mave
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SI STA IN CODA SU VIA DELLA CECCHIGNOLA
IN DIREZIONE DEL DIVINO AMORE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA
DI CASTEL DI LEVA
ALTRE CODE PER INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO
E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
AUTO IN COLONNA ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIA PER LAVORI TRA LA
CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE FIUMICINO
SULLA TANGENZIALE EST CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA TIBURTINA E
SAN LORENZO
AUMENTANO LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA
TANGENZIALE , AL MOMENTO SEGNALATE A PARTIRE DA TOGLIATTI
SUL RACCORDO ANULARE,
, IN CARRIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA PER INCIDENTE SUL
RESTO DELL’ANELLO IL TRAFFICO STA TORNANDO ALLA NORMALITA’
E CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E
BARBERINI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
ATTIVATO SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA
PINCIANA-FLAMINIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma