Traffico Roma del 11-12-2018 ore 20:00

SI STA IN CODA SU VIA DELLA CECCHIGNOLA

IN DIREZIONE DEL DIVINO AMORE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA

DI CASTEL DI LEVA

ALTRE CODE PER INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO

E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA

AUTO IN COLONNA ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIA PER LAVORI TRA LA

CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE FIUMICINO

SULLA TANGENZIALE EST CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA TIBURTINA E

SAN LORENZO

AUMENTANO LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE DELLA

TANGENZIALE , AL MOMENTO SEGNALATE A PARTIRE DA TOGLIATTI

SUL RACCORDO ANULARE,

, IN CARRIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA PER INCIDENTE SUL

RESTO DELL’ANELLO IL TRAFFICO STA TORNANDO ALLA NORMALITA’

E CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E

BARBERINI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.

ATTIVATO SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA

PINCIANA-FLAMINIO

