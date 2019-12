Traffico Roma del 11-12-2019 ore 08:30

TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ:

LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST;

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI

DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI; code anche in

direzione san giovanni su via del foro italico da via di tor di quinto alla

via nomentana.

SUL GRA, IN CARREGGIATA esterna, code per incidente TRA L’ARDEATINA E LA

CASILINA; incolonnamenti conseguenti anche in carreggiata INTERNA TRA LE

USCITE CASILINA ED AppiA.

di nuovo sulla carreggiaTa esterna SI RALLENTA per il traffico TRA cassia

bis e trionfale, da via di boccea A VIA DEL PESCACCIO, e tra la roma-

fiumicino e la pontina.

circolazione rallentata sulla LINEA c della METROpolitana per un guasto

tecnico ad un treno.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34.

UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma