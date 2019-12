Traffico Roma del 11-12-2019 ore 10:00

sUL PERCORSO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI DAL GRA a via fiorentini e da

portonaccio ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI A TRATTI SINO

ALLo svincolo di corso francia, anche a causa di un incidente lieve.

SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI

CIAMPINO: CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO; code

CONSEGUENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA PRENESTINA ALL’ APPIA.

DI NUOVO SULLA CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA PER IL TRAFFICO TRA la

rustica E TIBURTINA E TRA SALARIA E TRIONFALE, MENTRE IN INTERNA CODE A

TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA salaria e dalla diramazione di roma nord alla

tiburtina.

NELLA ZONA DI OSTIA ANTICA INCIDENTE GRAVE SU VIA CARDINAL CYBO: LA STRADA

È TEMPORANEAMENTE CHIUSA FRA VIA DELLA GENTE SALINATORIA E VIALE DEI

ROMAGNOLI.

CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA B della metropolitana A CAUSA DI UN

INTERVENTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE ALLA STAZIONE POLICLINICO.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma