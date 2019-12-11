Traffico Roma del 11-12-2019 ore 10:00
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sUL PERCORSO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI DAL GRA a via fiorentini e da
portonaccio ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI A TRATTI SINO
ALLo svincolo di corso francia, anche a causa di un incidente lieve.
SUL GRA, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI
CIAMPINO: CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO; code
CONSEGUENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA PRENESTINA ALL’ APPIA.
DI NUOVO SULLA CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA PER IL TRAFFICO TRA la
rustica E TIBURTINA E TRA SALARIA E TRIONFALE, MENTRE IN INTERNA CODE A
TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA salaria e dalla diramazione di roma nord alla
tiburtina.
NELLA ZONA DI OSTIA ANTICA INCIDENTE GRAVE SU VIA CARDINAL CYBO: LA STRADA
È TEMPORANEAMENTE CHIUSA FRA VIA DELLA GENTE SALINATORIA E VIALE DEI
ROMAGNOLI.
CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA B della metropolitana A CAUSA DI UN
INTERVENTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE ALLA STAZIONE POLICLINICO.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma