Traffico Roma del 11-12-2019 ore 12:30
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SULLA VIA CASSIA INCIDENTE IN ZONA GROTTAROSSA ALTEZZA VIA CAPODIMELE: CI
SONO INCOLONNAMENTI DA VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO IL CENTRO, E DA VIA VIBO
MARIANO VERSO IL GRA.
SUL percorso URBANO DELL’A24 code, PER LAVORI, DAL GRA A VIALE TOGLIATTI
VERSO LA TANGENZIALE EST.
proseguendo sulla TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI
a tratti sino allA VIA SALARIA, E A SEGUIRE SU VIA DEL FORO ITALICO ALTRE
CODE SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA AL BIVIO CON
LA A24 ROMA TERAMO, E A SEGURIE DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALL’APPIA;
MENTRE IN ESTRENA SI RALLENTA DALL’APPIA ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD.
NELLA ZONA DELLA BORGATA FINOCCHIO INCIDENTE GRAVE SULLA Via Casilina, IN
Prossimità DI Via Vizzini: CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
NELLA ZONA DI OSTIA ANTICA RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA CARDINAL CYBO: LA
STRADA È STATA RIAPERTA E LA SITUAZIONE è TORNATA ALLA NORMALITà.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma