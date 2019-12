Traffico Roma del 11-12-2019 ore 12:30

SULLA VIA CASSIA INCIDENTE IN ZONA GROTTAROSSA ALTEZZA VIA CAPODIMELE: CI

SONO INCOLONNAMENTI DA VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO IL CENTRO, E DA VIA VIBO

MARIANO VERSO IL GRA.

SUL percorso URBANO DELL’A24 code, PER LAVORI, DAL GRA A VIALE TOGLIATTI

VERSO LA TANGENZIALE EST.

proseguendo sulla TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI

a tratti sino allA VIA SALARIA, E A SEGUIRE SU VIA DEL FORO ITALICO ALTRE

CODE SINO ALLO SVINCOLO DI CORSO FRANCIA.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA AL BIVIO CON

LA A24 ROMA TERAMO, E A SEGURIE DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALL’APPIA;

MENTRE IN ESTRENA SI RALLENTA DALL’APPIA ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD.

NELLA ZONA DELLA BORGATA FINOCCHIO INCIDENTE GRAVE SULLA Via Casilina, IN

Prossimità DI Via Vizzini: CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

NELLA ZONA DI OSTIA ANTICA RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA CARDINAL CYBO: LA

STRADA È STATA RIAPERTA E LA SITUAZIONE è TORNATA ALLA NORMALITà.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma