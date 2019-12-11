Traffico Roma del 11-12-2019 ore 13:30
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SULLA VIA CASSIA INCIDENTE IN ZONA GROTTAROSSA ALTEZZA VIA CAPODIMELE: CI
SONO INCOLONNAMENTI DALL’OSPEDALE SAN PIETRO A VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE
DIREZIONI . ALTRO INCIDENTE CON CODE SULLA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA
DELLA CASETTA MATTEI
SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E CODE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII
FINO ALLA PINETA SACCHETTI , INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE VERSO SAN
GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA FINO ALLA VIA SALARIA, ED ANCORA CODE PER
LAVORI TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE NELLE DUE DIREZIONI .
REGOLARE AL MOMENTO IL TRAFFICO SUL GRA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34.UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
MASSIMO VESCHI
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma