Traffico Roma del 11-12-2019 ore 13:30

SULLA VIA CASSIA INCIDENTE IN ZONA GROTTAROSSA ALTEZZA VIA CAPODIMELE: CI

SONO INCOLONNAMENTI DALL’OSPEDALE SAN PIETRO A VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE

DIREZIONI . ALTRO INCIDENTE CON CODE SULLA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA

DELLA CASETTA MATTEI

SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E CODE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

FINO ALLA PINETA SACCHETTI , INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE VERSO SAN

GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA FINO ALLA VIA SALARIA, ED ANCORA CODE PER

LAVORI TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE NELLE DUE DIREZIONI .

REGOLARE AL MOMENTO IL TRAFFICO SUL GRA

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34.UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

MASSIMO VESCHI

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma