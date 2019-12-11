Traffico Roma del 11-12-2019 ore 15:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE,
IN CARREGGIATE ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, SENZA PARTICOLARI DISAGI, SUL PERCORSO URBANO DELLA
ROMA-TERAMO, DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI FINO AL BIVIO DEL GRA.
TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, TRA CORSO DI FRANCIA E
SALARIA.
E SU VIA SALARIA, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ, CODE PER TRAFFICO E
LAVORI, TRA VILLA SPADA E PRATI FISCALI.
NEL QUARTIERE AURELIO, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA LEONE XIII, VERSO
VIA GREGORIO VII. PER LO STESSO MOTIVO PRESTARE ATTENZIONE IN PROSSIMITÀ DI
SETTECAMINI, SU VIA MARCO SIMONE, ALTEZZA VIA TIBURTINA.
CODE A TRATTI, A CAUSA DEI CANTIERI, SULLA CASSIA BIS, TRA VIA DI SANTA
CORNELIA E FORMELLO, VERSO LE RUGHE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO,
CHIAMA LUCEVERDE AL MUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma