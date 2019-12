Traffico Roma del 11-12-2019 ore 16:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane questa sera alle 21 c’è il concerto di Eros Ramazzotti in zona euro non si esclude un aumento del traffico prima e dopo il live l’apertura al pubblico delle palazzo dello sport è prevista alle 19 nella galleria Giovanni XXIII Continuano i lavori per la sostituzione del vecchio impianto di illuminazione con il dopo la seconda fase dal 9 al 11 dicembre si riprende a lavorare sempre in fascia notturna dal 13 al 14 il divieto di transito dalle 21 alle 6 del mattino successivo at via Delle Foro Italico e via Trionfale in direzione Pineta Sacchetti durante questo periodo in occasione del natale muoversi in città è più facile nei fine settimana e nei giorni festivi Lame alcune linee bus vengono potenziate infine vi ricordiamo che domani giovedì 12 dicembre il grande raccordo anulare chiude in carreggiata interna per lavori prudenza Dunque per il divieto di transito tra Appia Ardeatina dalle 21:30 alle 6 di venerdì

