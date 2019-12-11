Traffico Roma del 11-12-2019 ore 17:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA
CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA.
PRUDENZA ANCHE PER UN INCIDENTE DOPO LA GALLERIA APPIA; GUIDANDO SUL TRATTO
INTERNO, SPOSTAMENTI MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA.
ANCHE SU QUESTO TRATTO, C’è UN INCIDENTE TRA PONTINA E OSTIENSE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI SENZA PARTICOLARI DISAGI, DA
PORTONACCIO FINO AL GRA.
SU VIA DEL FORO ITALICO SI VIAGGIA IN CODA PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE,
TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; SULLA STESSA
DIREZIONE, CONSUETO TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA DEI
MONTI TIBURTINI E IL BIVIO PER LA A24, MENTRE, IN DIREZIONE STADIO,
TRAFFICATO IL TRATTO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE TOR DI QUINTO.
PRUDENZA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE UN INCIDENTE HA RALLENTATO
ULTERIORMENTE LA CIRCOLAZIONE, TRA IL GRA E VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA.
ORARIO DI PUNTA E RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA, VIA FLAMINIA NUOVA, VIA
AURELIA E VIA GREGORIO VII.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma