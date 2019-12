Traffico Roma del 11-12-2019 ore 17:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE HA RALLENTATO MAGGIORMENTE IL

TRAFFICO, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, IN CARREGGIATA

ESTERNA. GUIDANDO INVECE SULL’INTERNA, IL TRAFFICO È AUMENTATO, RISPETTO A

UN’ORA FA, TRA CASSIA BIS E APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI SENZA PARTICOLARI DISAGI, DA

PORTONACCIO FINO AL GRA.

FILE SU VIA DEL FORO ITALICO, ANCHE PER UN INCIDENTE GIÀ SEGNALATO, TRA

CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI. SULLA STESSA DIREZIONE,

CONSUETO TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA DEI MONTI

TIBURTINI E IL BIVIO PER LA A24, MENTRE, IN DIREZIONE STADIO, TRAFFICATO IL

TRATTO TRA VIA TIBURTINA E VIALE TOR DI QUINTO.

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, ULTERIORI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN

INCIDENTE, TRA IL GRA E VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA.

PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE, MAGGIORI DISAGI SU VIA SALARIA, TRA

L’AEROPORTO DELL’URBE E PRATI FISCALI, VERSO IL CENTRO.

SEMPRE RALLENTATE PER TRAFFICO INTENSO, VIA FLAMINIA NUOVA, VIA CASSIA,

MENTRE NEL QUARTIERE AURELIO LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA SU VIA AURELIA E

VIA GREGORIO VII. FILE ANCHE SU VIA DEL MURO TORTO, DA VIALE SAN PAOLO DEL

BRASILE A VIA LUISA DI SAVOIA.

