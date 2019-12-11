Traffico Roma del 11-12-2019 ore 17:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE HA RALLENTATO MAGGIORMENTE IL
TRAFFICO, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, IN CARREGGIATA
ESTERNA. GUIDANDO INVECE SULL’INTERNA, IL TRAFFICO È AUMENTATO, RISPETTO A
UN’ORA FA, TRA CASSIA BIS E APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI SENZA PARTICOLARI DISAGI, DA
PORTONACCIO FINO AL GRA.
FILE SU VIA DEL FORO ITALICO, ANCHE PER UN INCIDENTE GIÀ SEGNALATO, TRA
CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI. SULLA STESSA DIREZIONE,
CONSUETO TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA DEI MONTI
TIBURTINI E IL BIVIO PER LA A24, MENTRE, IN DIREZIONE STADIO, TRAFFICATO IL
TRATTO TRA VIA TIBURTINA E VIALE TOR DI QUINTO.
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, ULTERIORI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN
INCIDENTE, TRA IL GRA E VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA.
PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE, MAGGIORI DISAGI SU VIA SALARIA, TRA
L’AEROPORTO DELL’URBE E PRATI FISCALI, VERSO IL CENTRO.
SEMPRE RALLENTATE PER TRAFFICO INTENSO, VIA FLAMINIA NUOVA, VIA CASSIA,
MENTRE NEL QUARTIERE AURELIO LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA SU VIA AURELIA E
VIA GREGORIO VII. FILE ANCHE SU VIA DEL MURO TORTO, DA VIALE SAN PAOLO DEL
BRASILE A VIA LUISA DI SAVOIA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO,
CHIAMA LUCEVERDE AL MUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma