Traffico Roma del 11-12-2019 ore 18:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

CODE A TRATTI, PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA

DEL GRA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA, UN NUOVO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA E SALARIA,

PROSEGUENDO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA

NORD E LA VIA APPIA.

SEMPRE TRAFFICATO, SENZA DISAGI DI RILIEVO, IL PERCORSO CITTADINO DELLA

A24, DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO

FILE SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN

GIOVANNI. SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST,

TRA VIA SALARIA E IL BIVIO PER LA A24, MENTRE, IN DIREZIONE STADIO,

TRAFFICATO IL TRATTO TRA VIA TIBURTINA E VIALE TOR DI QUINTO.

ANCORA VERSO L’OLIMPICO, INCOLONNAMENTI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU

VIA PINETA SACCHETTI, VERSO VIA BOCCEA.

IN USCITA DALLA CITTà, RISOLTO L’INCIDENTE SULLA COLOMBO, MA CI SONO ANCORA

RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA.

CODE PER TRAFFICO E LAVORI, SU VIA SALARIA, TRA VILLA SPADA E PRATI FISCALI

VERSO IL CENTRO.

SI RALLENTA VERSO SAXA RUBRA LUNGO VIA FLAMINIA NUOVA, TRAFFICO ANCHE SU

VIA CASSIA E SU MOLTE STRADE NEL QUARTIERE AURELIO.

RISPETTO A UN’ORA, AUMENTANO GLI SPOSTAMENTI SU VIA PONTINA, TRA L’EUR E

SPINACETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma