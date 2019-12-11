Traffico Roma del 11-12-2019 ore 18:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
CODE A TRATTI, PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA
DEL GRA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA, UN NUOVO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA E SALARIA,
PROSEGUENDO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA
NORD E LA VIA APPIA.
SEMPRE TRAFFICATO, SENZA DISAGI DI RILIEVO, IL PERCORSO CITTADINO DELLA
A24, DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO
FILE SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN
GIOVANNI. SULLA STESSA DIREZIONE, TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE EST,
TRA VIA SALARIA E IL BIVIO PER LA A24, MENTRE, IN DIREZIONE STADIO,
TRAFFICATO IL TRATTO TRA VIA TIBURTINA E VIALE TOR DI QUINTO.
ANCORA VERSO L’OLIMPICO, INCOLONNAMENTI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU
VIA PINETA SACCHETTI, VERSO VIA BOCCEA.
IN USCITA DALLA CITTà, RISOLTO L’INCIDENTE SULLA COLOMBO, MA CI SONO ANCORA
RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA.
CODE PER TRAFFICO E LAVORI, SU VIA SALARIA, TRA VILLA SPADA E PRATI FISCALI
VERSO IL CENTRO.
SI RALLENTA VERSO SAXA RUBRA LUNGO VIA FLAMINIA NUOVA, TRAFFICO ANCHE SU
VIA CASSIA E SU MOLTE STRADE NEL QUARTIERE AURELIO.
RISPETTO A UN’ORA, AUMENTANO GLI SPOSTAMENTI SU VIA PONTINA, TRA L’EUR E
SPINACETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma