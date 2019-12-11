Traffico Roma del 11-12-2019 ore 18:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
CODE A TRATTI, PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE,
SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA
TUSCOLANA. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA CASSIA E SALARIA,
PROSEGUENDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA
VIA APPIA.
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, CONTINUA IL TRAFFICO IN USCITA DALLA CITTÀ,
DALLA TANGENZIALE EST FINO AL GRA.
SU VIA DEL FORO ITALICO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA COLLI DELLA
FARNESINA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI. SULLA TANGENZIALE EST, GLI
SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA VIA DELLE VALLI E IL BIVIO A24, IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI.
IN PROSSIMITÀ DEL PORTUENSE, DISAGI AL TRAFFICO PER UN INCIDENTE SU VIA
DELLA MAGLIANA, ALTEZZA VIA DELLE IDROVORE DELLA MAGLIANA. PRUDENZA, PER LA
STESSA CAUSA NEL QUARTIERE AFRICANO, SU VIALE SOMALIA, VICINO VIA PIETRO
MASCAGNI.
CODE PER TRAFFICO E LAVORI, SU VIA SALARIA, TRA VILLA SPADA E PRATI FISCALI
VERSO IL CENTRO.
IN USCITA DALLA CITTÀ, SULLA COLOMBO, RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMINO
E VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA. TRAFFICO SU VIA PONTINA, TRA L’EUR E
SPINACETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
VERSO ROMA CENTRO, TRAFFICO SOSTENUTO SU VIA APPIA E VIA ARDEATINA,
SOPRATTUTTO AVVICINANDOSI AL RACCORDO ANULARE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO,
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma