Traffico Roma del 11-12-2019 ore 19:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
IN MIGLIORAMENTO IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE GLI
SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI
FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA ANCORA TRAFFICATO TRA CASSIA E
TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 C’È UN INCIDENTE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE
EST. PRUDENZA DUNQUE TRA VIA DI TOR CERVARA E VIA FILIPPO FIORENTINI. IN
DIREZIONE OPPOSTA, C’È ANCORA TRAFFICO IN USICTA DALLA CITTÀ, PROVENENDO
DALLA TANGENZIALE EST FINO AL GRA.
SU VIA DEL FORO ITALICO, IL TRAFFICO CONTINUA A ESSERE SOSTENUTO TRA CORSO
DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI. SULLA TANGENZIALE EST, GLI
SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA VIA DELLE VALLI E IL BIVIO A24, IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI.
IN CITTÀ, PRUDENZA SU VIA PORTUENSE PER UN INCIDENTE VICINO VIA SAN
MARCELLO PISTOIESE. RICORDIAMO INOLTRE CHE NEL QUARTIERE AFRICANO, SEMPRE
PER UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMETE, SI STA IN FILA SU VIALE SOMALIA.
POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO, PER LO STESSO MOTIVO, AL TORRINO, LUNGO VIA
CINA.
SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO, TRA IL GRA E
VIA ISACCO NETWON, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTATA LA COLOMBO, TRA VIA
DI MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA. TRAFFICO SU VIA PONTINA, TRA
L’EUR E SPINACETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma