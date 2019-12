Traffico Roma del 11-12-2019 ore 20:00

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

UN INCIDENTE HA RALLENTATO IL TRAFFICO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, VERSO

LA TANGENZIALE EST, TRA VIA DI TOR CEVERVARA E VIA FILIPPO FIORENTINI.

CODE, SEMPRE PER UN INCIDENTE, ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE

RACCORDO ANULARE, TRA CASILINA E ANAGNINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, DISAGI

AL TRAFFICO PER LA STESSA CAUSA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA

OSTIENSE.

QUESTA SERA ALLE 21:00 AL PALAEUR C’È IL CONCERTO DI EROS RAMAZZOTTI. IN

ZONA EUR NON SI ESCLUDE UN AUMENTO DEL TRAFFICO PRIMA E DOPO IL LIVE. IL

PALAZZO DELLO SPORT, È STATO APERTO AL PUBBLICO ALLE 19:00.

INFINE, VI RICORDIAMO CHE DOMANI, GIOVEDÌ 12 DICEMBRE, IL GRANDE RACCORDO

ANULARE CHIUDE, IN CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI.

PRUDENZA PER IL DIVIETO DI TRANSITO TRA APPIA E ARDEATINA, DALLE 21:30 ALLE

06:00 DI VENERDÌ.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma