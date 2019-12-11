Traffico Roma del 11-12-2019 ore 20:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
UN INCIDENTE HA RALLENTATO IL TRAFFICO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, VERSO
LA TANGENZIALE EST, TRA VIA DI TOR CEVERVARA E VIA FILIPPO FIORENTINI.
CODE, SEMPRE PER UN INCIDENTE, ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE
RACCORDO ANULARE, TRA CASILINA E ANAGNINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, DISAGI
AL TRAFFICO PER LA STESSA CAUSA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA
OSTIENSE.
QUESTA SERA ALLE 21:00 AL PALAEUR C’È IL CONCERTO DI EROS RAMAZZOTTI. IN
ZONA EUR NON SI ESCLUDE UN AUMENTO DEL TRAFFICO PRIMA E DOPO IL LIVE. IL
PALAZZO DELLO SPORT, È STATO APERTO AL PUBBLICO ALLE 19:00.
INFINE, VI RICORDIAMO CHE DOMANI, GIOVEDÌ 12 DICEMBRE, IL GRANDE RACCORDO
ANULARE CHIUDE, IN CARREGGIATA INTERNA PER LAVORI.
PRUDENZA PER IL DIVIETO DI TRANSITO TRA APPIA E ARDEATINA, DALLE 21:30 ALLE
06:00 DI VENERDÌ.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma