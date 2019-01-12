Traffico Roma del 12-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 07:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
LENTO RISVEGLIO E TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA
TANGENZIALE EST.
IL TRAFFICO È SCORREVOLE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA ROMA-
TERAMO E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ.
IN ZONA CIRCO MASSIMO CHIUSO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE,
L’INTERO TRATTO DI VIA DELLE TERME DECIANE. RIAPERTURA PREVISTA IL 19
GENNAIO.
QUELLA DI DOMANI È LA TERZA DELLE CINQUE DOMENICHE ECOLOGICHE. COME DI
CONSUETO NON SI POTRÀ CIRCOLARE NELLA “FASCIA VERDE” DALLE 7,30 ALLE 12,30
E DALLE 16,30 ALLE 20,30 ANCHE SE IN POSSESSO DEL PERMESSO DI ACCESSO E
CIRCOLAZIONE PER LA ZTL.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma