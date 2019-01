Traffico Roma del 12-01-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 08:20

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST.

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA ROMA-TERAMO

E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CITTÀ.

IN ZONA CIRCO MASSIMO CHIUSO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE,

L’INTERO TRATTO DI VIA DELLE TERME DECIANE. RIAPERTURA PREVISTA IL 19

GENNAIO

DALLE 7 DI QUESTA MATTINA DEVIATA LA LINEA TRAM 3 PER LAVORI DI POTATURA IN

ZONA PORTA MAGGIORE. PERCORSO MODIFICATO SOLO IN DIREZIONE DELLA STAZIONE

TRASTEVERE. DA PIAZZA PORTA MAGGIORE DEVIAZIONE VERSO PIAZZA VITTORIO

EMANUELE II, VIA EMANUELE FILIBERTO E VIALE MANZONI.

QUELLA DI DOMANI È LA TERZA DELLE CINQUE DOMENICHE ECOLOGICHE. COME DI

CONSUETO NON SI POTRÀ CIRCOLARE NELLA “FASCIA VERDE” DALLE 7,30 ALLE 12,30

E DALLE 16,30 ALLE 20,30 ANCHE SE IN POSSESSO DEL PERMESSO DI ACCESSO E

CIRCOLAZIONE PER LA ZTL.

