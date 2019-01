Traffico Roma del 12-01-2019 ore 09:00

IN ZONA CIRCO MASSIMO CHIUSO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE,

L’INTERO TRATTO DI VIA DELLE TERME DECIANE. RIAPERTURA PREVISTA IL 19

GENNAIO.

DALLE 7 DI QUESTA MATTINA DEVIATA LA LINEA TRAM 3 PER LAVORI DI POTATURA IN

ZONA PORTA MAGGIORE. PERCORSO MODIFICATO SOLO IN DIREZIONE DELLA STAZIONE

TRASTEVERE. DA PIAZZA PORTA MAGGIORE DEVIAZIONE VERSO PIAZZA VITTORIO

EMANUELE II, VIA EMANUELE FILIBERTO E VIALE MANZONI.

TORNA LA COPPA ITALIA ALLO STADIO OLIMPICO. ALLE 15,00 FISCHIO D’INIZIO PER

L’INCONTRO “LAZIO-NOVARA”. PREVISTO IL DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZALE

DELLA FARNESINA TRA VIALE PAOLO BOSELLI E VIALE ANTONIO DI SAN GIULIANO-VIA

ALBERTO BLANC.

DALLE 17, PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, PREVISTO INOLTRE IL

SENSO UNICO DI MARCIA TRA LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E VIALE TOR DI

QUINTO VERSO IL RACCORSO ANULARE.

LAVORI NOTTURNI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INTERESSANO LO SVINCOLO 26 DI

VIA PONTINA FINO AL 16 GENNAIO, CHIUSO DALLE 21,30 ALLE 6. DURANTE I LAVORI

CHI PROVIENE DALLA CARREGGIATA INTERNA NON PUò PERCORRERE LA SS148 PONTINA

VERSO LATINA.

QUELLA DI DOMANI È LA TERZA DELLE CINQUE DOMENICHE ECOLOGICHE. COME DI

CONSUETO NON SI POTRÀ CIRCOLARE NELLA “FASCIA VERDE” DALLE 7,30 ALLE 12,30

E DALLE 16,30 ALLE 20,30 ANCHE SE IN POSSESSO DEL PERMESSO DI ACCESSO E

CIRCOLAZIONE PER LA ZTL.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma