Traffico Roma del 12-01-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 09:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SULLA TANGENZIALE EST
E SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO.
PRUDENZA NEL QUARTIERE TRIESTE PER UN INCIDENTE IN VIA DI TOR FIORENZA
ALTEZZA VIA DI SANT’ILARIA. COINVOLTI ANCHE DIVERSI VEICOLI IN SOSTA.
PER UN SECONDO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA GREGORI VII VICINO
IL CIVICO 3.
NE SEGNALIAMO UN TERZO SU VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ DI VIA MONTEVARCHI.
UN VEICOLO RIBALTATO HA COMPORTATO L’ABBATTIMENTO DI UN SEMAFORO.
TORNA LA COPPA ITALIA ALLO STADIO OLIMPICO. ALLE 15,00 FISCHIO D’INIZIO PER
L’INCONTRO “LAZIO-NOVARA”. PREVISTO IL DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZALE
DELLA FARNESINA TRA VIALE PAOLO BOSELLI E VIALE ANTONIO DI SAN GIULIANO-VIA
ALBERTO BLANC.
DALLE 17, PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, PREVISTO INOLTRE IL
SENSO UNICO DI MARCIA TRA LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E VIALE TOR DI
QUINTO VERSO IL RACCORSO ANULARE.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma