Traffico Roma del 12-01-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 09:20

TRAFFICO SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SULLA TANGENZIALE EST

E SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO.

PRUDENZA NEL QUARTIERE TRIESTE PER UN INCIDENTE IN VIA DI TOR FIORENZA

ALTEZZA VIA DI SANT’ILARIA. COINVOLTI ANCHE DIVERSI VEICOLI IN SOSTA.

PER UN SECONDO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA GREGORI VII VICINO

IL CIVICO 3.

NE SEGNALIAMO UN TERZO SU VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ DI VIA MONTEVARCHI.

UN VEICOLO RIBALTATO HA COMPORTATO L’ABBATTIMENTO DI UN SEMAFORO.

TORNA LA COPPA ITALIA ALLO STADIO OLIMPICO. ALLE 15,00 FISCHIO D’INIZIO PER

L’INCONTRO “LAZIO-NOVARA”. PREVISTO IL DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZALE

DELLA FARNESINA TRA VIALE PAOLO BOSELLI E VIALE ANTONIO DI SAN GIULIANO-VIA

ALBERTO BLANC.

DALLE 17, PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, PREVISTO INOLTRE IL

SENSO UNICO DI MARCIA TRA LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E VIALE TOR DI

QUINTO VERSO IL RACCORSO ANULARE.

