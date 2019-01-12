Traffico Roma del 12-01-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 10:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SI GUIDA SENZA PROBLEMI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PIÙ IMPORTANTI
STRADE DELLA CAPITALE.
PRUDENZA IN CITTÀ PER ALCUNI INCIDENTI.
SI VIAGGIA IN CODA SU VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ DI VIA MONTEVARCHI. UN
VEICOLO RIBALTATO HA COMPORTATO L’ABBATTIMENTO DI UN SEMAFORO.
SI RALLENTA SU VIA GREGORIO VII IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 3 E SU VIA
CRISTOFORO COLOMBO VICINO VIA LAURENTINA IN DIREZIONE DEL CENTRO.
PASSIAMO AI TRASPORTI PUBBLICI.
PER UN GUASTO TECNICO È CHIUSA LA STAZIONE METRO A DI BARBERINI. IN QUESTO
CASO I TRENI PASSANO SENZA FERMARSI.
DALLE 7 DI QUESTA MATTINA DEVIATA LA LINEA TRAM 3 PER LAVORI DI POTATURA IN
ZONA PORTA MAGGIORE. PERCORSO MODIFICATO SOLO IN DIREZIONE DELLA STAZIONE
TRASTEVERE. DA PIAZZA PORTA MAGGIORE DEVIAZIONE VERSO PIAZZA VITTORIO
EMANUELE II, VIA EMANUELE FILIBERTO E VIALE MANZONI.
DOMANI LA TERZA DELLE CINQUE DOMENICHE ECOLOGICHE. NON SI CIRCOLA NELLA
“FASCIA VERDE” DALLE 7,30 ALLE 12,30 E DALLE 16,30 ALLE 20,30 ANCHE SE IN
POSSESSO DEL PERMESSO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE PER LA ZTL.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma