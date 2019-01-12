Traffico Roma del 12-01-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
LA MATTINA PROSEGUE SENZA PARTICOLARI PPROBLEMI SUL GRANDE RACCORDO
ANULARE.
PIÙ TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST DOVE SI RALLENTA TRA VIA TIBURTINA E LO
SVINCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO VERSO SAN GIOVANNI.
PROSEGUENDO SI RALLENTA ANCHE SU VIALE CASTRENSE DA VIA PRENESTINA A VIA
NOLA.
IN CITTÀ A CAUSA DI UN INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA GREGORIO VII IN
PROSSIMITÀ DEL CIVICO 3 E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO VICINO VIA LAURENTINA
IN DIREZIONE DEL CENTRO.
TRAFFICO INTENSO INVECE SU VIA CILICIA E SU VIA CASSIA TRA VIA DI
GROTTAROSSA E VIA MASSAROSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI ANCHE
TRA LA GIUSTINIANA E LA STORA.
RIAPERTA LA STAZIONE METRO A DI BARBERINI, CHIUSA DALLE 9,30 PER UN GUASTO
TECNICO. I TRENI HANNO RISPRESO A TRANSITARE REGOLARMENTE.
ALLE 15,00 TORNA LA COPPA ITALIA ALLO STADIO OLIMPICO CON IL MATCH “LAZIO-
NOVARA”. PREVISTO IL DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZALE DELLA FARNESINA TRA
VIALE PAOLO BOSELLI E VIALE ANTONIO DI SAN GIULIANO-VIA ALBERTO BLANC.
DALLE 17, PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, PREVISTO INOLTRE IL
SENSO UNICO DI MARCIA TRA LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E VIALE TOR DI
QUINTO VERSO IL RACCORSO ANULARE.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma