Traffico Roma del 12-01-2019 ore 11:30

LA MATTINA PROSEGUE SENZA PARTICOLARI PPROBLEMI SUL GRANDE RACCORDO

ANULARE.

PIÙ TRAFFICO SULLA TANGENZIALE EST DOVE SI RALLENTA TRA VIA TIBURTINA E LO

SVINCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO VERSO SAN GIOVANNI.

PROSEGUENDO SI RALLENTA ANCHE SU VIALE CASTRENSE DA VIA PRENESTINA A VIA

NOLA.

IN CITTÀ A CAUSA DI UN INCIDENTE SI RALLENTA SU VIA GREGORIO VII IN

PROSSIMITÀ DEL CIVICO 3 E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO VICINO VIA LAURENTINA

IN DIREZIONE DEL CENTRO.

TRAFFICO INTENSO INVECE SU VIA CILICIA E SU VIA CASSIA TRA VIA DI

GROTTAROSSA E VIA MASSAROSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI ANCHE

TRA LA GIUSTINIANA E LA STORA.

RIAPERTA LA STAZIONE METRO A DI BARBERINI, CHIUSA DALLE 9,30 PER UN GUASTO

TECNICO. I TRENI HANNO RISPRESO A TRANSITARE REGOLARMENTE.

ALLE 15,00 TORNA LA COPPA ITALIA ALLO STADIO OLIMPICO CON IL MATCH “LAZIO-

NOVARA”. PREVISTO IL DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZALE DELLA FARNESINA TRA

VIALE PAOLO BOSELLI E VIALE ANTONIO DI SAN GIULIANO-VIA ALBERTO BLANC.

DALLE 17, PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, PREVISTO INOLTRE IL

SENSO UNICO DI MARCIA TRA LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E VIALE TOR DI

QUINTO VERSO IL RACCORSO ANULARE.

