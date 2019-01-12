Traffico Roma del 12-01-2019 ore 12:30
Più informazioni su
ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 12:20
IN ZONA CIRCO MASSIMO CHIUSO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE,
L’INTERO TRATTO DI VIA DELLE TERME DECIANE. RIAPERTURA PREVISTA IL 19
GENNAIO.
DALLE 7 DI QUESTA MATTINA DEVIATA LA LINEA TRAM 3 PER LAVORI DI POTATURA IN
ZONA PORTA MAGGIORE. PERCORSO MODIFICATO IN DIREZIONE DELLA STAZIONE
TRASTEVERE DA PIAZZA PORTA MAGGIORE.
SONO TORNATI A FERMARSI REGOLARMENTE I TRENI DELLA METRO A NELLA STAZIONE
BARBERINI, CHIUSA QUESTA MATTINA PER UN GUASTO TECNICO.
ALLE 15,00 TORNA LA COPPA ITALIA ALLO STADIO OLIMPICO CON IL MATCH “LAZIO-
NOVARA”. PREVISTO IL DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZALE DELLA FARNESINA E
DALLE 17, PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, PREVISTO IL SENSO
UNICO DI MARCIA TRA LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E VIALE TOR DI QUINTO
VERSO IL RACCORDO ANULARE.
DOMANI C’È LA TERZA DELLE CINQUE DOMENICHE ECOLOGICHE. COME DI CONSUETO NON
SI POTRÀ CIRCOLARE NELLA “FASCIA VERDE” DALLE 7,30 ALLE 12,30 E DALLE 16,30
ALLE 20,30 ANCHE SE IN POSSESSO DEL PERMESSO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE PER
LA ZTL.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma