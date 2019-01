Traffico Roma del 12-01-2019 ore 12:30

ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 12:20

IN ZONA CIRCO MASSIMO CHIUSO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE,

L’INTERO TRATTO DI VIA DELLE TERME DECIANE. RIAPERTURA PREVISTA IL 19

GENNAIO.

DALLE 7 DI QUESTA MATTINA DEVIATA LA LINEA TRAM 3 PER LAVORI DI POTATURA IN

ZONA PORTA MAGGIORE. PERCORSO MODIFICATO IN DIREZIONE DELLA STAZIONE

TRASTEVERE DA PIAZZA PORTA MAGGIORE.

SONO TORNATI A FERMARSI REGOLARMENTE I TRENI DELLA METRO A NELLA STAZIONE

BARBERINI, CHIUSA QUESTA MATTINA PER UN GUASTO TECNICO.

ALLE 15,00 TORNA LA COPPA ITALIA ALLO STADIO OLIMPICO CON IL MATCH “LAZIO-

NOVARA”. PREVISTO IL DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZALE DELLA FARNESINA E

DALLE 17, PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI, PREVISTO IL SENSO

UNICO DI MARCIA TRA LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E VIALE TOR DI QUINTO

VERSO IL RACCORDO ANULARE.

DOMANI C’È LA TERZA DELLE CINQUE DOMENICHE ECOLOGICHE. COME DI CONSUETO NON

SI POTRÀ CIRCOLARE NELLA “FASCIA VERDE” DALLE 7,30 ALLE 12,30 E DALLE 16,30

ALLE 20,30 ANCHE SE IN POSSESSO DEL PERMESSO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE PER

LA ZTL.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma